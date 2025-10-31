APEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議出席のため韓国を訪れている高市首相は、このあと中国の習近平国家主席と初めての首脳会談を行います。現地から中継です。日中首脳会談は、今回の高市首相の韓国訪問中、最大の山場と言えます。高市首相は出席中の国際会議の一部の日程を外相の出席に切り替えるなど、入念に準備している模様です。今回の会談では、歴史認識など両国の違いは脇に置いて、お互いに利益になる分野での協力を