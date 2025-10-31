俳優の竹野内豊が10月31日、都内で行われた映画 『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』全国拡大公開初日記念舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】素敵…！笑顔で手を振る堺正章＆竹野内豊ら舞台あいさつにはほかに、堺正章、風吹ジュン、エリック・クー監督が登壇。竹野内は「とにかくエリック監督はすごく撮影がスピーディーで、とにかくすごくエネルギッシュで、純粋な心を持つ少年のようなすてきな方で、そういうお人