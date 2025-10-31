政治評論家の田崎史郎氏が３１日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で、高市早苗総理が横須賀基地でトランプ大統領の横で右腕を突き上げ飛び跳ねたパフォーマンスに言及した。この日は高市早苗総理が使用しているバッグやペンが「＃サナエ売れ」「＃サナ活」などとして大人気となっていることを取り上げた。こういったフィーバーが「歴代総理でありました？」と宮根誠司が聞くと、田崎氏は「総理のスタイルという点で注目