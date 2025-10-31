旅行客でにぎわう広島県廿日市市の宮島＝9月観光庁が31日に公表した9月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテルや旅館に泊まった日本人と外国人は前年同月比0.2％減の延べ5499万人で、4カ月連続で減少した。このうち外国人は4.9％増の1302万人で2カ月連続の増加。日本人は1.6％減の4198万人だった。好調な訪日客需要に伴い外国人宿泊者数も増加した。一方、日本人は宿泊費の価格高騰や九州などで発生した大雨の影響に