大分県別府市の駐車場でロードバイク1台を盗んだとして、53歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の男（53）です。 警察によりますと、男は今年9月28日午前6時頃から午後9時頃までの間、別府市浜町の月極駐車場に停めていた、海外メーカーのロードバイク1台（時価6万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 31日午前2時過ぎ、パトロール中の警察官が大分市内の