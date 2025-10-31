JR各社は31日、列車の切符と駅レンタカーをセットにした「レール＆レンタカーきっぷ」の販売を、2026年2月末で終えると発表した。利用条件を満たせば割引になるが、主にみどりの窓口で扱っており利用が低迷していた。列車とレンタカーを組み合わせたプランはインターネットで予約でき、各社が利用を促している。駅レンタカーは全国のJR駅で約250店舗を営業している。