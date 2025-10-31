APEC首脳会議に出席するため韓国を訪問中の高市総理ですが、このあと中国の習近平国家主席と初めて会談することになりました。共通の利益の拡大を目指す「戦略的互恵関係」の推進を確認する方針です。現地から中継です。習主席との首脳会談は、去年の石破総理以来およそ1年ぶりですが、きのうは韓国の李在明大統領と友好ムードのなか首脳会談をおこなった高市総理が、どのような姿勢で中国と向き合うのかが注目されます。習主席と