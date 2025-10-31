静岡県の伊東市議会が2025年10月31日に臨時議会を開き、田久保真紀市長に対する二度目の不信任決議案を可決した。SNSでは、退任が決定した田久保氏による会見での表情が注目を集めている。「無事可決できて、むしろその方がほっとしております」学歴詐称疑惑で批判された田久保氏。9月1日には議会は1度目の不信任決議を可決したが、田久保氏は辞職せず、補正予算案提出の準備などが止まったことを理由に市議会を解散した。10月19日