ゼリア新薬工業 [東証Ｐ] が10月31日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の50億円→26.5億円(前年同期は79.4億円)に47.0％下方修正し、減益率が37.1％減→66.7％減に拡大する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の120億円(前期は128億円)を据え置いた。 株探ニュース