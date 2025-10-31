■これまでのあらすじ結婚の報告のため帰省した凛は、彼の海外赴任についていくと伝えた途端、母から猛反対を受ける。かつて母を支えるために留学を諦めた凛にとって、この結婚は“自分の夢を叶える”ための決意でもあった。一方、離婚を経験した母は、娘の結婚相手の人柄を確かめようとする。ところが、海外での妊娠や出産について理屈で説明を重ねる彼の姿に苛立ちを覚え、「娘の人生をあなたの都合で振り回さないで！」と声を荒