週末を前に慎重な動き＝東京為替概況 前日の海外市場で円キャリー取引の再開などを受けたドル買い円売りに154円40銭台まで上昇したドル円。少し調整が入って154円10銭台で31日の取引を開始。154円17銭を高値に154円10銭を挟んでの推移が続いた後、片山財務相による為替についての「足元で一方的、急激な動きがみられる」との発言を受けて一時円買いとなり、153円64銭を付けた。 昼過ぎにかけて買い戻し