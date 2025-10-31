ドル円１５４．００近辺、ユーロドル１．１５７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は154.00近辺、ユーロドルは1.1575近辺で推移している。ドル円は下に往って来いの値動き。東京早朝の154.17付近を高値に、午前中に153.65付近まで下落。その後は買い戻されて154円付近へと反発している。ユーロドルは1.15台後半での揉み合い。レンジは1.1565から1.1577までと極めて狭い。 USD/JPY154.02EUR/