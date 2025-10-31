夫の転勤で義実家の近所に住むことになった沙織。夫は「母さんを頼れて安心だな」と言いますが、沙織は少し不安を感じていました。義母を面倒見が良く、善意であれこれ助けてくれようとしていますが、そっとしておいてほしい…とも思っていたのでした。■違和感が…義母は良い人だけど義母はいつでも頼ってと言いますが、沙織はどこか不安を感じていました。助けてくれるのはありがたいものの、連絡もなしに突然やってきて…。■良