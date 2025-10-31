日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金曜・５時５０分）の公式インスタグラムが３１日に更新され、同番組に出演する水卜麻美アナウンサーがコスプレ姿で登場した。「ｈａｐｐｙｈａｌｌｏｗｅｅｎＺＩＰ！ありがとうございましたＯＡ終わりにすみっコたちとパンプキン ＃水卜麻美 アナで＃映画すみっコぐらし 本日公開ぜひ映画館でご覧ください！＠ｓｕｍｉｋｋｏ＿ｍｏｖｉｅ」とつづられ、パンプキンに扮した姿で「す