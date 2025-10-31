◆プロボクシング▽１２３ポンド（約５９・８キロ以下）契約１０回戦尾川堅一―プレスコ・カルコシア（１１月１日、東京・後楽園ホール）元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者の尾川堅一（３７）＝帝拳＝が３１日、前日計量に臨み５９・７キロでクリア。対戦相手のプレスコ・カルコシア（２９）＝フィリピン＝も５９・５キロでパスした。ＷＢＯ同級２位、ＷＢＣ同級１３位に名を連ねる尾川は「ランキング的には（世界戦を）で