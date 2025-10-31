山形県内はインフルエンザの患者の数が急増し、県衛生研究所は昨シーズンよりも3週間早く流行期に入ったと発表しました。県衛生研究所の最新の調査結果によりますと10月26日までの1週間に県内の定点医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は146人と前の週のおよそ4倍となりました。1医療機関あたりの報告数は3.74人で流行開始の目安1・00人を上回り、昨シーズンよりも3週早く流行期に入りました。保健所別では