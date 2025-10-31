大阪支部の上田龍星(30)が浜名湖ボートレース企業団宣伝課広報宣伝グループの疋田将平主査とともに31日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、11月3日から8日まで行われる「静岡県知事杯争奪戦G1浜名湖賞開設72周年記念」をアピールした。G1復帰戦となる地元静岡の菊地孝平（47）や賞金ランク2位の池田浩二（47）らトップレーサーが集結してV争いを繰り広げる。31日までの今期で5Vと好調を維持してG1に臨む上田は「記念レース