ロックバンド「ORANGERANGE」のRYO（40）が30日、NHK「SONGS」（木曜後10・00）に出演。07年の人気曲「イケナイ太陽」のMVを新たに制作した経緯を明かした。7月に公開した令和版MVには、72の「平成あるある」ネタがちりばめられ、当時青春を送っていた世代を中心に話題に。「致死量の平成」というキーワードもSNSのトレンド1位になった。RYOは「当時聴いていたという世代がスタッフさんにいて。自分たちとしては、前の曲を