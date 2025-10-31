◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)フランスで行われている卓球の『WTTチャンピオンズ モンペリエ』。女子シングルス1回戦では、第1、2シードの中国選手が敗れる波乱となりました。第1シードである世界ランク3位の陳幸同選手は、世界ランク19位ルーマニアのセーチ選手と対戦。第1ゲームは中盤以降離され先取されると、第2ゲームは接戦の末に崖っぷちへ。流れに乗れず、第3ゲームはわずか2ポイント