ボーイズグループNCTのDOYOUNG（ドヨン）とJUNGWOO（ジョンウ）が12月8日に韓国軍隊に入隊する。所属SMエンターテインメントは30日「DOYOUNGはは12月8日に陸軍現役兵として入隊し、JUNGWOOは陸軍軍楽隊合格通知を受けて12月8日に入隊する予定。（訓練所に）入所当日に別途の行事は進行されず、多数の軍将兵および家族がともにする席であるだけに、安全のためにファンのみなさんの現場訪問は控えてくださるようお願いします」と発表