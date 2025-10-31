加地テック [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比55.9％減の1億4100万円に大きく落ち込み、通期計画の7億2000万円に対する進捗率は19.6％にとどまり、5年平均の34.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比29.0％増の5億7900万円に伸びる計算になる。