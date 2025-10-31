来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪に向け、代表争いが本格化しているフィギュアスケート。11月1日（土）から始まるグランプリシリーズ第3戦カナダ大会には、日本から期待の新星・中井亜美（17歳）が出場する。シニアデビュー戦となった10月の第1戦フランス大会では、ショート・フリー・合計点のすべてで今季世界最高得点をマークし、シリーズ初参戦にして初優勝という快挙を成し遂げた中井。躍進の理由は、彼女の最大の武