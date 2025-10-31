ＴＤＫがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２兆１２００億～２兆２０００億円から２兆３７００億円（前期比７．５％増）へ、営業利益を１８００億～２２５０億円から２４５０億円（同９．３％増）へ、純利益を１３５０億～１７００億円から１８００億円（同７．７％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各１５円の年３０円から中間・期末各１６円の年３２円へ引き