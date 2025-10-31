今年9月、元宿泊施設に侵入してケーブルなど300キロ以上を盗んだとしてベトナム国籍の窃盗グループが逮捕されました。逮捕された4人は先月、警察官の職務質問中に逃走した男たちで、うち1人は逃げ続けていました。 【画像】盗まれたケーブル 床に置かれた大量のケーブル。全て盗まれたものです。犯行に使ったとみられる工具もあります。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍の男ら4人