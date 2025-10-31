俳優の竹野内豊（56）が31日に都内で、主演映画 「SPIRIT WORLD -スピリットワールド-」（監督エリック・クー）全国拡大公開初日記念舞台あいさつに出席した。同作は、主人公・ハヤトが父の死をきっかけに、離婚して離ればなれとなった母を探す旅に出る物語。フランスを代表する女優カトリーヌ・ドヌーブと共演し「ドヌーブが日本の景色の中でお芝居する姿を見るだけでも貴重で価値がある映画」と胸を張った。上手のMCから撮