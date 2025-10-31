日本シリーズを終えた阪神の藤川球児監督（45）は31日午後、阪神電鉄本社で、秦雅夫オーナー、粟井一夫球団社長に、シーズン終了の報告を行った。日本一は逃したものの、監督就任1年目でリーグ優勝を達成。粟井球団社長は「球団創立90周年で、タイガースらしく粘り強く戦った。来年は日本シリーズの悔しさを糧に、リーグ連覇、日本一奪還を目指してほしい」と語り、監督就任時に交わした3年契約の2年目となる藤川監督の手腕に