日本シリーズを終えた阪神の藤川球児監督（45）は31日午後、阪神電鉄本社で、秦雅夫オーナー、粟井一夫球団社長に、シーズン終了の報告を行った。ソフトバンクとの日本シリーズは1勝4敗、甲子園で勝つことはできなかったが、藤川監督は「チームとして悔しさはあると思うが、悔しいから努力する、頑張るではない。悔しかろうが、満足してようが、日々努力で常に100％を目指す」と2年目に向けて、藤川流のスタイルは変えないと宣