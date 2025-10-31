３１日午後０時２０分頃、札幌市北区新琴似の住宅１階で、男性１人と女性２人が倒れているのが見つかった。いずれも成人で、３人は搬送先の病院で死亡が確認された。北海道警によると、同日午前１１時４０分頃、道警札幌北署に４０歳代の男性が訪れ、「３０分前に家族３人を殺した」と申告。その後、住宅に駆けつけた署員が３人を発見した。道警は男性から事情を聞いている。