第64回農林水産祭「実りのフェスティバル」を視察され、担当者の話を聞く秋篠宮ご夫妻＝31日午前、東京都豊島区（代表撮影）秋篠宮ご夫妻は31日、東京・池袋のサンシャインシティで、第64回農林水産祭「実りのフェスティバル」を視察された。果物や野菜、海産物など各地の特産品が並ぶブースを見て回った。徳島県のブースで、サツマイモ「なると金時」や、ゆず、染料「阿波藍」を使った鮮やかな青色のハーブティーの説明を受け