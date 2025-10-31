特別公開される奈良市の正倉院正倉＝31日午前宮内庁正倉院事務所は31日、正倉院正倉（奈良市）が11月1〜3日に特別公開されるのを前に、報道陣に公開した。通常は離れた位置で正面しか見られないが、期間中は周囲を巡り、校倉造りの建物を間近で楽しめる。正倉院正倉は奈良時代に建立された東大寺の倉庫。高さ約14m、幅約33m、奥行きは約9.4m。北倉、中倉、南倉に仕切られ、北倉と南倉には校木と呼ばれる三角材を組んだ校倉造り