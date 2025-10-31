立憲民主党は31日午後、食料品にかかる消費税を来年10月から0％にする法案を、衆議院に提出した。法案は、準備期間などを踏まえ来年10月1日からの1年間「飲食料品に係る消費税の税率を引き下げてゼロとする」とし、物価の動向や経済指標などを踏まえ必要な場合には1年間延長できるとも書いている。財源に国債などを充てないことも明記していて、立憲は政府の基金の取り崩しや外国為替資金特別会計（外為特会）の剰余金などで対応す