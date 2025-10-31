北海道札幌市の住宅で男女3人が倒れているのがみつかり、その後、死亡が確認されました。警察が「家族3人を殺した」と話す40代の男性から事情を聞いています。3人が倒れているのが発見されたのは、札幌市北区にある2階建ての住宅です。午前11時半すぎ、40代の男性が札幌北警察署を訪れ「30分前に家族3人を殺した」と申告しました。住宅に駆けつけた警察官が男性1人、女性2人が倒れているのを発見し、その後、死亡が確認されました