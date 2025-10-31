フジテレビは３１日、公式サイトを通じて、バラエティ番組「酒のツマミになる話」（金曜午後９時５８分）が終了することを正式に発表した。この日は「『酒のツマミになる話』終了のお知らせ」と題し、文書で「平素よりフジテレビをご視聴いただき、誠にありがとうございます。１０月２４日放送予定だった『酒のツマミになる話』において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました