◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今夏は三塁コーチャーとして腕を回していた公立進学校の球児が、驚きのプロ入りを実現させた。中日育成２位の掛川西（静岡）・石川大峨内野手は、指名されると仲間の前で言葉を詰まらせ涙した。「自分がまた一番ヘタなスタートに立つ。くじけそうになってもやりきる力は掛西でつけてきたので、折れずにやっていきたい」と誓った。１８７センチ、９２キロの大砲候補は昨夏の甲子園に出場し