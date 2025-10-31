１１月２日に行われる「第５５回関西秋季大会」中学生の部決勝は南都ボーイズ（奈良県支部）と大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）の顔合わせとなった。「投」の南都と「打」の大阪柴島がともに初優勝を狙う。大会初勝利から決勝進出と、乗りに乗っている南都。躍進を支えるのは、井上主将が「基本、ディフェンスのチーム」と言い切る守備力だ。強豪・住吉との２回戦こそ７失点したが、残る３試合では１完封を含む計２失点と安定し