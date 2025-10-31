伊東市議会は３１日の臨時会で、田久保真紀市長への二度目の不信任案を可決した。田久保市長の失職が確定。市長選は５０日以内に実施される。田久保市長は可決後の取材に応じた。失職後の市長選について「まずは決定を受け止める。この先は支援者と、話し合いながら自分と向き合って決めたい」と出馬の可能性を否定せず。一方で道半ばの失職かとの質問には「いえ、私の中では自分なりには精いっぱいやりきった」と言葉を残した