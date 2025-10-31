１１月２日に行われる「第５５回関西秋季大会」中学生の部決勝は大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）と南都ボーイズ（奈良県支部）の顔合わせとなった。「打」の大阪柴島と「投」の南都がともに初優勝を狙う。悲願成就へ、大阪柴島がフルスイングで襲いかかる。初戦の藤井寺戦で逆転勝ちすると強力打線が目を覚まし、２回戦は１１得点、準々決勝は９得点。ここまでの４試合で計３０得点し、高間主将は「今まで練習でやってきたこと