◇「第１５回中四国秋季大会」（１０月２５日・クマヒラベースボールスタジアム） ◆中学生の部▽決勝宇和島ボーイズ１２−３広島北ボーイズ大会連覇こそ逃したが、胸を張っていい。広島北は最後に突き放されたが、一時１点差に詰め寄るなど見せ場も十分だった。けがで試合に出られないメンバーも含め、ベンチ入り１１人での準優勝は立派。佐々木凰主将は「みんな、いろんなポジションを替わりながらチーム一丸となって頑張