◇「第１５回中四国秋季大会」（１０月２５日・クマヒラベースボールスタジアム） ◆中学生の部▽決勝宇和島ボーイズ１２−３広島北ボーイズ降りかかる雨さえ心地良かった。見事な集中打で１２点を奪い、５回コールドＶ。２０１３年の春以来で、そして秋は初めての中四国王者に、宇和島ナインが喜びを爆発させた。愛媛県宇和島市内を早朝午前３時ごろに出発する強行軍も報われ、寿崎主将は「気持ちが高ぶり、道中は眠くはな