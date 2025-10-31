精糖メーカーの塩水港精糖とフジ日本は10月29日、「アライアンス契約」を締結した。製造・購買・ロジスティックス・研究開発・商品開発の広範囲にわたり、シナジー追求を目指す。塩水港精糖とフジ日本はこれまでも、共同生産工場・太平洋製糖（神奈川県横浜市）を通じ砂糖生産の効率化、事業基盤の強化を図ってきたが、今後は機能性食品（バイオ）分野でのアライアンスを強化する。塩水港精糖は30年を超えるベストセラー「オリゴの