日経平均株価が、史上最高値となる5万2411円で取引を終えました。【映像】日経平均、10月の1カ月で7000円超上昇31日の日経平均は、午前の取引から大きく上昇し、史上初めて5万2000円台にのせました。午後もじわじわと上昇し、30日より1085円高い5万2411円と3日連続で最高値を更新して取引を終えました。アメリカのIT大手「アップル」などの決算が好調だったことを受けて、半導体関連株などが広く買われたほか、円相場が1ド