水産庁は３１日、国が定める漁獲可能量（ＴＡＣ）を超えたとして、小型イカ釣り船（総トン数５トン以上３０トン未満）によるスルメイカ漁に停止命令を出した。期間は１１月１日から来年３月まで。水産庁は漁獲枠の拡大を検討しており、早ければ１１月５日の審議会で決める。スルメイカ漁にＴＡＣ制度が導入された１９９８年以降で、停止命令が出たのは初めて。底引き網など別の方法での漁は、漁獲枠が異なるため、停止命令は影