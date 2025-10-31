アメリカのヘグセス国防長官は訪問先のマレーシアで中国の董軍国防相と会談しました。へグセス国防長官は自身のXに31日、中国の董軍国防相と会談したことを写真とともに投稿しました。ヘグセス長官は、「建設的で有意義な会談」とした上で、「インド太平洋地域におけるパワーバランスを維持することの重要性を強調し、南シナ海や台湾周辺での中国の活動について懸念を伝えた」としています。また、「アメリカは紛争を望まず、今後