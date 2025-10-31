警視庁築地警察署の巡査部長の男が、偽造した運転免許証で銀行口座を不正に開設したとして逮捕・起訴された事件で、警視庁は男を懲戒免職処分にしました。男は複数の口座を売り渡していて、口座は特殊詐欺などの犯罪に使われていたとみられています。懲戒免職処分となったのは、警視庁築地署の巡査部長・米川和行被告（40）です。米川被告は今年5月、偽造した運転免許証を使って銀行口座を不正に開設した有印公文書偽造などの罪で