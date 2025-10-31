◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク 3-2 阪神(30日、甲子園球場)阪神との激戦を制したソフトバンクが、5年ぶり12度目の日本一の座を獲得。ソフトバンク・王貞治会長がここまでの試合を振り返り、チームを率いた小久保裕紀監督をねぎらいました。昨年は圧倒的な強さでリーグ優勝を果たし、CSを勝ち抜いて日本シリーズに進出したソフトバンク。この年は敵地で幸先よく2勝をあげるも、以降勢いづいたDeNAに敗れ、日本一とはな