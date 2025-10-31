ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が３１日、都内で会見を開き、次回興行として１２月２７日に愛知県国際展示場でＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（３３）＝緑＝が、指名挑戦者で同級１位のフェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝と初防衛戦を行うことを発表した。同日はサウジアラビア・リヤドで、井上尚弥や中谷潤人、寺地拳四朗らが出場予