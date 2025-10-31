８月に米国で開催された「２０２５世界少年野球大会」の優勝祝賀会が大阪市内で開かれ、世界一となったボーイズ日本代表メンバーが集まった。世界一のボーイズ侍に会場が沸いた。２年ぶりに大会を制した日本選抜チームの祝福に（公財）日本少年野球連盟の大冨肇会長ら役員や関係者、選手の保護者ら約６０人が駆けつけた。祝勝会には病欠の２選手を除く日本選抜チームのメンバーが顔をそろえた。米アラメダとの決勝を制し、２