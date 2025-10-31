将棋の藤井聡太六冠（23）が、自身3つ目の「永世称号」獲得を目指す、竜王戦の第3局が始まりました。 【写真を見る】藤井聡太六冠 ｢王座｣のタイトル失って3日 竜王戦第3局に臨む 自身3つ目の｢永世称号｣に王手となるか 京都・仁和寺 「王座」のタイトルを失って3日。藤井六冠が佐々木勇気八段（31）の挑戦を受ける竜王戦七番勝負第3局が31日、京都の仁和寺で藤井六冠の先手で始まりました。竜王戦を4連覇中の藤井六冠は、今期5連