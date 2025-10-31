Ｊ１広島のＦＷ木下康介（３１）が３１日、ルヴァン杯決勝戦（１１月１日、国立競技場）に向けて、試合会場で調整。古巣との大一番を前に「知っている面々とやるんですけど、向こうもいいサッカーをしてくるので、それに負けずたたきのめしたい」と闘志を燃やした。昨季チームトップの１０得点を挙げた木下。今季も前半戦１４試合で３得点を記録していた中、６月に広島へ完全移籍。リーグ戦で上位争いを繰り広げるチーム間の移