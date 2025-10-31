◇「第１６回兵庫１年生大会」（１０月２５日・明石海浜公園野球場ほか） ◆中学１年生の部▽１回戦芦屋ボーイズ１４−０高槻ボーイズ２年生が関西秋季大会に初出場した芦屋は、１年生も“勝利のＤＮＡ”を引き継いでいるようだ。打線は初回、久下の初球中前打からエンジン全開で、いきなり９安打１０得点。左中間への２点打と中前適時打で初回３打点の４番・口村は「最初の打席で初球の甘い球を見逃したのが反省点。その